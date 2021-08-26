ماهو وادي بانشير.. الحصن الأخير المقاتل ضد طالبان؟ 

2021/08/26 | 14:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفغان مساندون لقوات الأمن التي تقاوم طالبان في بانشير بتاريخ 19 آب/أغسطس 2021 © ا ف ب أحمد سهل عرمان وادي بانشير (أفغانستان) (أ ف ب) – يعد وادي بانشير الواقع شمال شرق كابول أهم جيوب مقاومة طالبان التي تشكلت إثر استيلاء الحركة على السلطة في أفغانستان.وتتركز المقاومة حول “جبهة المقاومة الوطنية” […]

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