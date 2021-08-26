بكلفة 25 مليون دولار.. المباشرة بتنفيذ محطة تحويلية في كربلاء

2021/08/26 | 14:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن قائممقام قضاء الهندية شرق كربلاء، الخميس، عن المباشرة بتنفيذ اكبر محطة كهرباء تحويلية في القضاء سعة 33/132 KVA لفك الاختناقات على التيار الوطني.

وقال القائممقام منتظر الشافعي انه “تم المباشرة بانشاء اكبر محطة كهرباء تحويلية في قضاء الهندية سعة 33/132 KVAعلى مساحة تبلغ ١٥٠٠ متر مربع”.

واضاف الشافعي ان “كلفة المحطة تبلغ ٢٥ مليون دولار وستنفذ خلال ١٤ شهرا، وسيتم ربطها بمحطة الخيرات الانتاجية بهدف فك الاختناقات على التيار الكهربائي في قضائي الهندية والجدول الغربي وناحية الخيرات”.

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