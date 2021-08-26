اعتقال قيادي بارز لداعش في أربيل

2021/08/26 | 14:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الخميس، عن القاء القبض على إداري عام في تنظيم داعش بمحافظة أربيل.

وقال الناطق في بيان، تلقى NRT عربية (26 اب 2021)، إن جهاز مكافحة الإرهاب تمكن وبالتنسيق مع مكافحة الإرهاب في محافظة أربيل من القاء القبض على مايسمى اداري عام ولاية الجنوب في داعـش الإرهابي المكنى ( أبو منصور) والذي كان يتحرك بهويات مزورة.

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