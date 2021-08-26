طقس العراق: 9 محافظات بينها بغداد تسجل غدا الجمعة نصف درجة الغليان

2021/08/26 | 14:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية، الخميس، تسجيل تسع محافظات بينها بغداد نصف درجة الغليان، واستمرار الموجة الحارة.

وقالت الهيئة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه اليوم (26 اب 2021) أن "الطقس ليوم غدا الجمعة سيكون في المنطقة الشمالية صحو، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) کم/س، ومدى الرؤية

(8-10)کم ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحو حار، ولا تغير في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) کم/س تنشط في الاقسام الشرقية الى (30-40)كم/س ، ومدى الرؤية (6-8) کم وفي الغبار(4-6)كم ،أما المنطقة الوسطى فسيكون الطقس صحو حار، ولا تغير في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) کم/س تنشط في الاقسام الشرقية الى (30-40)كم/س ، ومدى الرؤية (6-8 کم)."

وأضافت أن "طقس ليوم السبت سيكون في المنطقة الشمالية صحو مع قطع من الغيوم ،ودرجات الحرارة ترتفع قليلا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) کم/س ، ومدى الرؤية (8-10) کم، أما في المنطقة الجنوبية والوسطى فسيكون الطقس صحو حار، ولا تغير في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة

(20-30)کم/س ،ومدى الرؤية (6-8) کم ."

وأشار البيان إلى أن "يوم الاحد سيكون الطقس صحوا مع قطع من الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى

معتدلة السرعة (10-20) كم/س ، ومدى الرؤية (8-10) کم”.

ولفت الى أن "الطقس ليوم الاثنين المقبل سيكون صحوا، ولا تغير في درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة

(10-20) كم/س ، ومدى الرؤية (8-10) کم”.انتهى29/أ43

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