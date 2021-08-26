الصين تعيد تهمة انطلاق فيروس كورونا الى ملعب الولايات المتحدة

2021/08/26 | 14:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا اعتقد شخص ما أن "كوفيد – 19" تم تخليقه بشكل مصطنع، فيجب أيضا فحص المختبرات الأمريكية.

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