2021/08/26 | 14:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة توضح بشأن قرارها شمول الحوامل بلقاحات كورونا المركز الخبري الوطني.

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