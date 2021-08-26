2021/08/26 | 15:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الخميس، باندلاع حريق داخل نادي "الحقوقيين" في بغداد.

وقال المصدر في تصريح لـ NRT عربية (26 اب 2021)، ان "حريقا اندلع داخل نادي الحقوقيين ضمن منطقة المنصور تحديدا مقابل متنزه الزوراء وسط العاصمة بغداد".

واضاف المصدر ان "الدفاع المدني دفعت ب6 فرق لمواجهة النيران"، دون مزيد من التفاصيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حريق داخل 'نادي الحقوقيين' في بغداد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع حريق داخل 'نادي الحقوقيين' في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).