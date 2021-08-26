ايران.. انقاذ طاقم زورق عراقي في نهر أروند

2021/08/26 | 15:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عشرات السفن قد غرقت في هذا الممر المائي اثناء الحرب العراقية الايرانية.

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