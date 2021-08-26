هيفاء وهبي تلهب حماس المتابعين بصور جريئة قبيل حفلها في الساحل الشمالي

2021/08/26 | 15:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتلت الفنّانة اللبنانية هيفاء وهبي مراكز متقدمة في قائمة أكثر الموضوعات الرائجة عبر محرك البحث "غوغل" في مصر والسعودية، بحثاً عن صورها الجديدة التي نشرتها مؤخراً، بينما تستعد لإحياء حفل اليوم على أحد شواطئ الساحل الشمالي المصري.

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