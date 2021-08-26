دكتوراه فخرية وسفير للشباب.. رد لبناني على تكريم محمد رمضان

2021/08/26 | 15:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الفنان المصري، محمد رمضان، الخميس، عن حصوله على الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي، ومنحه لقب "سفير الشباب العربي" من قبل المركز الثقافي الألماني في لبنان.

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