وزير المالية العراقي يعلن إكمال إعداد موازنة 2022.. ويحسم مصير سعر الصرف

2021/08/26 | 15:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن وزير المالية العراقي علي علاوي، اليوم الخميس، عن إكمال إعداد موازنة 2022، مشيرا إلى أنها ستعرض خلال 3 أسابيع في مجلس الوزراء.وقال علاوي لوسائل الإعلام، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن سعر برميل النفط في موازنة 2022 …

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