عاجل | الكاظمي يلتقي الوفود الإعلامية العربية والأجنبية المشاركة في مؤتمر بغداد

2021/08/26 | 15:37 - المصدر: قناة التغيير

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الكاظمي: مؤتمر بغداد حدث مهم ليس للعراق فقط بل للمنطقة كلها

الكاظمي: العراق بدأ بأخذ دوره التاريخي ليكون أحد ركائز السلام في المنطقة

الكاظمي: مقبلون على انتخابات مصيرية وحاسمة بعد شهر ونصف

الكاظمي: الانتخابات ستعزز المسار الديمقراطي في العراق

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