الكاظمي:مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة حدث مهم ليس للعراق فحسب بل للمنطقة كلها

2021/08/26 | 15:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة حدث مهم ليس للعراق فحسب بل للمنطقة كلها .وقال الكاظمي خلال لقائه الوفود الإعلامية العربية والأجنبية بمناسبة مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بحضور نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللآمي والمتحدث بأسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم : هناك تحديات كثيرة نعاني منها في المنطقة، وعلينا جميعاً التعاون والتكاتف في حلها، والعبور نحو خلق تكامل اقتصادي واجتماعي بين شعوب المنطقة./انتهى2

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