الكاظمي :نتطلع إلى مؤتمر بغداد وما سينتجه من دعم لدور العراق التأريخي في إرساء السلام

2021/08/26 | 15:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اننا تطلع إلى مؤتمر بغداد وما سينتجه من دعم لدور العراق التأريخي في إرساء السلام.واضاف خلال لقائه الوفود الإعلامية العربية والأجنبية بمناسبة مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بحضور نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللآمي والمتحدث بأسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم ان هذا المؤتمر يجسد رؤية العراق في ضرورة إقامة أفضل العلاقات مع محيطه ومع دول العالم.واشار الى ان هذا المؤتمر يجسد رؤية العراق في ضرورة إقامة أفضل العلاقات مع محيطه ومع دول العالم.وتابع :"نحن مقبلون على انتخابات مصيرية وحاسمة بعد شهر ونصف، سوف تعزز المسار الديمقراطي في البلد./ انتهى2

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