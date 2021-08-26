من بينها كربلاء.. 12 منطقة عراقية تتصدر دول العالم بتسجيل اعلى درجات الحرارة

2021/08/26 | 15:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت 12 منطقة عراقية، أعلى معدل في

درجات الحرارة في العالم خلال الساعات

الـ24 الماضية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيلي" في كاليفورنيا

الأمريكية، الخميس، جدولا من 15 منطقة

ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات

بالحرا

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