مؤشرات على احتواء التوتر بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل

2021/08/26 | 15:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهد قطاع غزة اليوم الخميس، مؤشرات على نجاح اتصالات لاحتواء التوتر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بعد تطورات أنذرت بعودة التصعيد العسكري بين الجانبين.

وأعادت السلطات المصرية اليوم فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة لتسهيل عودة العالقين في الجانب المصري إلى القطاع وإدخال البضائع.

وأعلنت وزارة الداخلية التي تديرها حماس في غزة، في بيان، أن السلطات المصرية أبلغتها بعودة العمل الطبيعي بمعبر رفح في الاتجاهين اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

من جهتها، أعلنت إسرائيل الليلة الماضية حزمة جديدة من التسهيلات لصالح قطاع غزة ضمن الاتصالات الإقليمية لتعزيز تفاهمات التهدئة مع الفصائل الفلسطينية.

ورعت مصر اتفاقاً لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في 21 مايو (آيار) الماضي لإنهاء قتال عنيفة خلف أكثر من 250 قتيلاً فلسطينياً و13 شخصاً في إسرائيل، فضلاً عن تدمير واسع في المنازل والبني التحتية في القطاع.

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