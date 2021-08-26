مكافحة المخدرات تلقي القبض على 18 متهماً في 9 محافظات

2021/08/26 | 15:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ألقت مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، القبض على 18 متهماً في محافظات “البصرة، وميسان، وواسط، وبابل، والديوانية، وبغداد /الرصافة، والمثنى، وكربلاء، ونينوى”.وأوضحت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المعتقلين عثر بحوزتهم على مادة الكريستال المخدرة، و850 حبة مخدرة متنوعة، إضافة إلى أدوات التعاطي وسلاح نوع مسدس”، …

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