2021/08/26 | 15:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، الوفود الإعلامية العربية والأجنبية بمناسبة مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، فيما أشار الى ان العراق بدأ بأخذ دوره التأريخي، ويمكنه أن يخلق جسراً للتواصل والتعاون والتكامل الشامل.وقال الكاظمي، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “نرحب بكم في بغداد السلام، وفي عراق اللقاء والتعاون …

ظهرت المقالة خلال لقائه الوفود الإعلامية العربية والأجنبية..



الكاظمي: العراق بدأ بأخذ دوره التأريخي أولاً على النور نيوز.

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