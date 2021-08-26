إندلاع حريق داخل نادي في المنصور

2021/08/26 | 15:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية الدفاع المدني في بغداد، اليوم الخميس، إندلاع حريق داخل نادي في منطقة المنصور.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “حريقا اندلع داخل نادي الحقوقيين في منطقة المنصور مقابل متنزه الزوراء”.وأشارت الى “إرسال أكثر من 6 فرق إطفاء للسيطرة على النيران ومنع إمتداد السنتها وتوسعها إلى …

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