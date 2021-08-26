جريمة مروعة تهز الشارع العراقي ضحيتها 'فتاة حسناء'.. والداخلية توضح.. ومصدر يكشف التفاصيل

2021/08/26 | 17:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، تشكيل فريق عمل للتوصل الى منفذي جريمة قتل فتاة، فيما كشف مصدر أمني تفاصيل الواقعة في بغداد.

وقال مدير علاقات واعلام الوزارة اللواء سعد معن في بيان اليوم، (26 اب 2021)، انه "منذ اللحظة الاولى تم تشكيل فريق عمل من الخبراء والمحققين للتوصل الى منفذي جريمة قتل فتاة"، موضحا ان "الجريمة نفذت من قبل 3 اشخاص بالة حادة سكين".

وأوضح معن، انه "كمعلومة اولية لايوجد اي اعتداء جنسي على الفتاة كون الجريمة نفذت في الشارع وبانتظار تقرير الطب العدلي، وتم تدوين اقوال الشاهد والمدعي بالحق الشخصي والتي هي والدتها".

إلى ذلك كشف مصدر أمني تفاصيل جريمة قتل الفتاة الحسناء وسط بغداد، مبينا ان "الفتاة التي تم العثور عليها تدعى نور الهدى عبدالصاحب تعمل في مطعم ضمن منطقة الجادرية".

ولفت المصدر، إلى انه "بتاريخ 22 - 8 - 2021 قام السائق الخاص بها بنقلها من المطعم الى مكان سكنها ضمن منطقة الدورة شارع 60 وعند الوصول الى شارع ابو نؤاس طلبت من السائق التوقف وبعدها ترجلت من العجلة هي وسائقها في حدائق الشارع المذكورة".

وأكمل انه "بعد ما يقارب ساعة واحدة من نزولهما حضر ثلاثة اشخاص يرتدون الكمامات وقام أحدهم بإشهار مسدسا باتجاه السائق وتمكن الأخير من الهروب منهم وقاموا برمي اطلاقات نارية خلفه وعاد بعدها السائق الى مكان الحادث وشاهد المجني عليها مصابة بعدة طعنات من سكين في مناطق متفرقة من الجسد".

وزاد انه "تم ابلاغ القوة الموجودة في مكان الحادث وتم نقلها الى مستشفى الشيخ زايد، الا انها فارقت الحياة هناك، وان والدة المجني عليها طلبت الشكوى ضد الأشخاص الثلاثة المجهولين لحين التعرف عليهم".

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