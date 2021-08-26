طالبان: حين يتحول الوحش إلى حمامة سلام - عبدالعزيز عبدالله القناعي

2021/08/26 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالعزيز_عبدالله_القناعي هل بالإمكان فعلا أن يتحول الوحش الي حمامة سلام، وننتهي منه مرة وللأبد؟.



أم أن الوحش الذي نواجهه هو وحش "الهايدرا" تلك الأفعى العملاقة ذات الرؤوس المتعددة التي واجهها البطل الأسطوري هرقل، والذي كلما قطع لها رأسا نبت له رأس جديد؟!.وهل بالإمكان أيضا، أن نتخيل أن الولايات المتحدة الأمريكية، سلمت ميليشيا طالبان الارهابية طبق أفغانستان لوحدهم، حتى يتحكموا بمصير اكثر من 37 مليون إنسان لمجرد أن الولاي ......





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