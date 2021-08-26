سياج بيتي (2) - جعفر المظفر

2021/08/26 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جعفر_المظفر وبعد أن أكملت مشروع السياج العالي على أمل ردع اللصوص حين التفكير بتسلقه ورصعت أعلاه بشظايا الزجاج التي تزيده تحصينا أخبرني صديق حضر حفل الإفتتاح أنه كان قد سبقني إلى كل ذلك, لكن اللصوص تغلبوا عليه وسرقوا داره للمرة الثالثة.صديقي المتخصص بعلم الإحباط تابع يقول - كما أنت تفكر بالطريقة التي تقطع أرزاق اللصوص فهم يفكرون من جانبهم أيضا للتغلب عليك.



غدا سوف تراهم يضعون على السياج أكثر من وسيلة ل ......





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