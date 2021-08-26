الدفاع المدني تكشف تفاصيل “حريق المنصور”

2021/08/26 | 17:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، عن تفاصيل حريق نادي اتحاد الحقوقيين في منطقة المنصور بالعاصمة بغداد ، مشيرة الى ان فرقها تمكنت من اخماد الحريق وابعاد النيران عن بناية مجاورة.

وذكرت المديرية في بيان صحفي، ان “فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق كبير اندلع داخل قاعة للمناسبات، مشيدة من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال بمساحة 500 متر طابق ثاني داخل نادي اتحاد الحقوقيين في منطقة المنصور مقابل متنزه الوزراء وسط بغداد”.

واضافت “حيث طوقت وعزلت فرق الدفاع المدني النيران بمشاركة أكثر من ست فرق اطفاء وانقاذ بكامل طواقمها وابعدت خطر انتشار الحريق الى الطابق الأول في ذات النادي، وكذلك تمكنت من ابعاد النيران عن بناية مديرية رعاية القاصرين ومديرية تنفيذ الكرخ المجاورتين لموقع الحادث”، مشيرة الى انها “انهت الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية داخل القاعة المحترقة”.

وتابعت انه “وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر” .

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