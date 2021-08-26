2021/08/26 | 17:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولم تعرف بعد ما إذا كانت هناك خسائر جراء الانفجار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفجير انتحاري بمدخل مطار كابل (صور اولية)) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفجير انتحاري بمدخل مطار كابل (صور اولية)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).