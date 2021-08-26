الخير الله للتغيير: مستوى التمثيل سيكون عاليا نظرا لأهمية المحاور التي ستناقش

2021/08/26 | 17:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد وكيل وزير الخارجية والمتحدث باسم قمة بغداد نزار الخير الله، ان مستوى التمثيل في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة سيكون عاليا نظرا لأهمية المحاور التي سيتم تناولها بين الوفود المشاركة.

واشار الخير الله في حديث للتغيير الى ان الحوارات التي ستجري بين القادة المشاركين ستحدد مسار المؤتمر ومخرجاته، مؤكدا ان توقيت مؤتمر بغداد سينعكس على المواطن العراقي بشكل إيجابي وأضاف المتحدث باسم قمة بغداد ان الدول المشاركة في المؤتمر هي فرنسا وتركيا والكويت وايران والسعودية والاردن ومصر والامارات وقطر إضافة الى ممثلين عن دول بالاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وكذلك مشاركة السفير الأميركي لدى بغداد وحضور وفد ياباني بصفة مراقب.

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