2021/08/26 | 17:41 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحمداني يعقد اجتماع لمتابعة موقف إزالة التجاوزات والدعاوى المقامة على المتجاوزين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/26 | 17:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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