تفجير انتحاري بمحيط مطار كابل.. وأنباء عن جرحى وقتلى

2021/08/26 | 17:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الدفاع الأميركية، الخميس،

وقوع انفجار في مدخل مطار كابل، وذلك

بعد ساعات من تأكيد بريطانيا ورود

معلومات استخباراتية تؤكد وقوع هجوم

وشيك على المطار، مما عطل عمليات

الإجلاء.

وأوضح "البنتاغون"

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