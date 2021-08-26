لماذا تؤدي عدوى الرئة قصيرة العمر إلى تلف طويل الأمد ؟

2021/08/26 | 17:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيانا يعتبر ما بعد إزالة الفيروس من

الجسم، الوقت الأكثر فتكا في مرض الجهاز

التنفسي الفيروسي.

والعمليات المدمرة تبدأ خلال ذروة

العدوى في الأسابيع التي تلي هزيمة

الفيروس، ما يؤدي إلى تلف الأعضاء ويسبب

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