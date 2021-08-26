سائرون توضح لـ NRT بشأن التظاهرة المليونية لأنصار الصدر

2021/08/26 | 17:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون جمال فاخر، الخميس، ما تردد بشأن نية انصار التيار الصدري تنظيم تظاهرة مليونية في بغداد.

وقال فاخر في تصريح خاص لـ NRT، اليوم (26 اب 2021)، انه " لايوجد شيء رسمي بشأن تنظيم تظاهرة مليونية من قبل انصار التيار الصدري، وما يتردد بشان هذا الموضوع مجرد تخمينات اعلامية".

واضاف، انه "لم يصدر اي توجيه رسمي من مكتب سماحة السيد مقتدى الصدر بهذا الشأن".

وحول عودة التيار الصدري للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر اجراؤها في تشرين الاول المقبل اوضح فاخر، ان "الكتلة الصدرية لن تشترك في الانتخابات لحد هذه اللحظة، ولم يؤثر جميع المحاولات في اثناء السيد الصدر عن قراره بعدم المشاركة".

وقد اعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في 15 حزيران الماضي مقاطعته الانتخابات النيابية المبكرة المقرر إجراؤها في (تشرين الأول) المقبل، ملمحا إلى "مخطط شيطاني" سيحول العراق "مثل سوريا وأفغانستان".

وقال الصدر في تغريدة، انه "لن أشترك في الانتخابات، وأعلن سحب يدي من كل من يدعي الانتماء لنا في الحكومة الحالية والمقبلة".

وأضاف: "ما يحدث في العراق مخطط دولي شيطاني لإذلال الشعب وإحراقه، وانتبهوا أن يكون مصير العراق كسوريا وأفغانستان".

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