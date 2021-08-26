2021/08/26 | 17:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتفى ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان بتصريح مقتضب عن رغبة كيليان مبابي مهاجم الفريق في الرحيل، وتقدم نادي ريال مدريد بعرض لضم اللاعب الدولي الشاب.

وقال الخليفي على هامش مشاركته في اجتماع رابطة الأندية الأوروبية في إسطنبول اليوم الخميس “أنا مرتبط بعمل الآن، الوقت غير مناسب للحديث”.

وأضاف رئيس النادي الباريسي لصحيفة ماركا الإسبانية “سأتحدث لاحقا”.

ويترقب بي إس جي أيضا مصير الفريق في قرعة مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا التي ستقام مساء اليوم.

وكان ليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي، أكد أمس في تصريحات لوسائل الإعلام، أن مبابي يرغب في الرحيل، وأن ناديه رفض عرضا تتجاوز قيمته 160 مليون يورو لانتقاله إلى ريال مدريد.

وينتهي تعاقد مبابي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري في صيف 2022، إلا أنه وعد مسؤولي ناديه بأنه لن يرحل مجانا وفقا لتأكيدات المدير الرياضي ليوناردو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخليفي يتهرب من عرض الملكي لضم مبابي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخليفي يتهرب من عرض الملكي لضم مبابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).