2021/08/26 | 17:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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اندلاع حريق في سوق الساحة بمنطقة الشعلة في بغداد » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 17:48

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