مسؤول يؤكد لرويترز سقوط 13 قتيلا في انفجار كابل بينهم عناصر لطالبان

2021/08/26 | 18:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونقلت وكالة أسوشييتدبر عن رجل أفغاني قوله إنه رأى عدة أشخاص قتلوا أو أصيبوا في انفجار بين حشود كانت تنتظر خارج أحد بوابات مطار كابول.

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