حريق ’هائل’ في سوق الشعلة وتوجه 15 فرقة إطفاء لإخماده

2021/08/26 | 18:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، الخميس، اندلاع حريق داخل سوق الشعلة في بغداد.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 آب 2021)، إن "حريقاً نشب داخل سوق الشعلة (سوق الساحة تحديدا)، وزجت المديرية بـ 15 فرق إطفاء وإنقاذ للسيطرة على النيران وابعاد خطر انتشارها إلى الابنية التجارية القريبة من موقع الحادث".

ولم تعلن المديرية أية تفاصيل أخرى لغاية كتابة هذا الخبر فيما اذا سُجل ضحايا أو إصابات أو خسائر مادية جراء الحادث، فضلا عن أسباب نشوب النيران.

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