2021/08/26 | 18:16 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هناك تفاصيل اخرى بخصوص صالح: مؤتمر بغداد سيخفف التوترات في المنطقة المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح: مؤتمر بغداد سيخفف التوترات في المنطقة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح: مؤتمر بغداد سيخفف التوترات في المنطقة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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