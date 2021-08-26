الكاظمي يعلن عن خارطة طريق من 3 نقاط (فيديو)

2021/08/26 | 18:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، عن خارطة طريق من 3 نقاط.

وقال الكاظمي خلال مؤتمر الحوار الوطني في بغداد وحضره مراسل NRT اليوم، (26 اب 2021)، ان الخارطة هي

1- اقامة الانتخابات بموعدها في 10/10، وان هذا الموعد متمسكون به.

2- محاربة السلاح المنفلت، وقمنا بواجبنا واتخذنا خطوات على صعيد دعم المؤسسات الامنية، وعلى الحكومة المقبلة ان تستثمر هذا الزخم.

3- تعويض المتضررين من شهداء تشرين.

وأضاف الكاظمي، ان المشكلة الاساسية في العراق هي ازمة الثقة بين المجتمع والسياسة، وهناك ازمة اجتماعية نابعة من تصرف سياسي، ويجب ان لا نفقد الثقة بالدولة.

وتابع، استعدنا علاقات مميزة للعراق على الصعيد الدولي والاقليمي رغم المعارضة السياسية، ونعقد بعد ايام مؤتمر بغداد بحضور دولي مميز، رغم الظروف الحساسة.

وأكمل انه مع كل هذه المسؤوليات واجهنا ملف الانهيار الاقتصادي، وتجاوزنا هذه الازمة معا، وان الورقة البيضاء الاصلاحية ستكون خارطة طريق لانقاذ العراق اقتصاديا، ويجب ان نستعيد عافية العراق بالعلاقات الخارجية لجلب الاستثمارات الاجنبية.

واكد الكاظمي، اني غير مشارك بالانتخابات، ولم اشكل حزبا ولم ارشح نفسي، وفي الاسبوع المقبل سنعمل على مشروع اجيال المستقبل لخدمة الاجيال القادمة، مشيرا إلى ان الجميع ضحايا حروب، وان العراق يعاني منذ 70 سنة.

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