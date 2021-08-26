2021/08/26 | 18:19 - المصدر: عين العراق

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الخميس 26 أغسطس 2021 | 06:03 مساءً

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حريق في سوق الشعلة وتوجه 15 فرقة إطفاء للسيطرة عليه

أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، الخميس، اندلاع حريق داخل سوق الشعلة في بغداد.



وقالت المديرية في بيان إن "حريقاً نشب داخل سوق الشعلة (سوق الساحة تحديدا)، وزجت المديرية بـ 15 فرق إطفاء وإنقاذ للسيطرة على النيران وابعاد خطر انتشارها إلى الابنية التجارية القريبة من موقع الحادث".

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