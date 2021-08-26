وسائل اعلام أمريكية: تفجير ثان خارج مطار كابل

2021/08/26 | 18:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثلاثة عسكريين أمريكيين على الأقل أصيبوا جراء الانفجار الأول.

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