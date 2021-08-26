الاعلام الامني: العثور على اربعة اوكار لداعش الارهابي في الطارمية

2021/08/26 | 18:39 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، عن العثور على اربعة اوكار لداعش الارهابي في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

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