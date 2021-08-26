ما موقف البيت الأبيض من الانفجار خارج مطار كابول؟.. مراسل CNN يوضّح

2021/08/26 | 18:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوضّح مراسل CNN، جون هاروود، ما إن كان لدى البيت الأبيض رد فعل على الانفجار الذي هز محيط مطار كابول، وما إن كانت هناك خطط من قبل الولايات المتحدة للرد على هذه الحادثة.

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