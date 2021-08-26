قتلى وجرحى في انفجار كابل.. والبنتاغون يؤكد سقوط

2021/08/26 | 18:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الخميس، إن الانفجار الذي وقع قرب مطار كابول بأفغانستان أسفر عن سقوط ضحايا من الأميركيين، فيما كشفت عن وقوع انفجار ثان بعدها بدقائق.

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