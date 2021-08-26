2021/08/26 | 18:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن المركز الإعلامي لمؤتمر قمة بغداد، الخميس، موعد افتتاح المركز في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقال المركز في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 آب 2021)، إنه "سيفتتح المركز الإعلامي في فندق الرشيد لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الساعة 9 صباحا يوم السبت 28 آب 2021، والذي يعقد في القصر الحكومي".

واضاف، أن "المركز سيتواجد فيه عدد من المتحدثين إضافة لتزويد الصحافة بمستجدات المؤتمر والبيان الختامي".

وتابع، "يرجى من وسائل الإعلام تسجيل اسماء كوادرهم لتسهيل دخولهم، وسيحدد لكل قناة فضائية 3 اشخاصوالوكالة والاذاعة شخص واحد، للتواصل والتسجيل":

وائل مازن+964 770 488 1247طالب الاحمد+964 773 624 0616الاء عبد الستار+964 770 922 5020

كما يمكن للقنوات استلام التغطية الاعلامية للمؤتمر وكلمات القادة على الترددات‏‏IMN_POOL_HD/1‏Satellite: EutleSat (E36)‏Orbital Position:36° East‏DownLink Frequency: 11688.5 MHz‏Symbol Rate: 2.2 Msym/s‏Polarization: V‏FEC: 5/6‏Video Standard: MPEG-4‏Aspect Ratio: 16/9‏Frame Rate: 25Hz‏Resolution: 1920*1080‏Color Type: 4:2:0‏Modulation Mode: DVB-S2‏Modulation Format: 8PSK———————————————

‌‌‏‏IMN_POOL_HD/2‏Satellite: EutleSat (E36)‏Orbital Position:36° East‏DownLink Frequency: 11691.25 MHz‏Symbol Rate: 1.8 Msym/s‏Polarization: V‏FEC: 5/6‏Video Standard: MPEG-4‏Aspect Ratio: 16/9‏Frame Rate: 25Hz‏Resolution: 1920*1080‏Color Type: 4:2:0‏Modulation Mode: DVB-S2‏Modulation Format: 8PSK

‏IMN_POOL_HD/1: الصوت باللغة العربية

‏IMN_POOL_HD/2: الصوت الماستر وبلغات منفصلة (انكليزي وفرنسي وتركي وفارسي)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قمة دول الجوار.. الإعلان عن موعد افتتاح المركز الإعلامي في فندق الرشيد) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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