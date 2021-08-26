السفارة الفرنسية تكشف تفاصيل زيارة ماكرون الى العراق

2021/08/26 | 18:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت السفارة الفرنسية في بغداد، اليوم الخميس، تفاصيل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى العراق ومشاركته في المؤتمر الإقليمي المقرر عقده في بغداد السبت المقبل.

وقال مصدر في السفارة خلال إفادة صحفية، إن “برنامج زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون يتضمن وصول الرئيس يوم 28 آب صباحاً وتستمر لمدة يومين”.

وأضاف أن “اليوم الاول سيتضمن اجتماعاً مع الرئاسات الثلاث وبعد ذلك سيشارك في المؤتمر الاقليمي وسيتوجه الى الكاظمية لزيارة مرقد الامام الكاظم وبعد ذاك سيغادر الى اربيل ”، مشيراً الى أنه “سيتوجه الى الموصل وسيزور المناطق التي يتم اعمارها من قبل اليونسكو كنيسة الساعة ومسجد النوري”.

ولفت المصدر أن “هناك هدفين للزيارة الاول دعم العراق والشعب العراقي ونحن على اعتاب الانتخابات في تشرين الاول المقبل واحد اسباب الزيارة يريد أن يعبر عن دعمه للعراق والعملية الديمقراطية”، مؤكدة أن “مشاريع فرنسا في العراق متنوعة وهي حاضرة بشكل فاعل لاعادة استقرار المناطق المحررة وهناك شركات فرنسية حاضرة في العراق عبر مترو بغداد واعادة اعمار مطار الموصل وشركة توتال المهتمة بشؤون الطاقة”.

وتابع أن “المحور الثاني دعم السياسة الخارجية العراقية في المنطقة إذ تقدر فرنسا سياسة التوازن للسياسية الخارجية العراقية في المنطقة وهي تساند سياسية العراق هذه”، معتبراً أن “هذا الموتمر سيكون فرصة لقاء اطراف في المنطقة لم تلتق ربما سابقاً وهو خطوة اولى نحو استقرار المنطقة”.

وعن زيارة ماكرون المرتقبة الى الكاظمية وما تحمله من رسالة، قال المصدر “يود الرئيس ماكرون ارسال اشارة قوية من خلال زيارة الكاظمية هو يعلم ان هذا المكان مهم جداً”، مبينا أن “فرنسا تحترم جميع المكونات العراقية لذلك بعد زيارة الكاظمية سيزور الكنائس وجامع النوري في الموصل”.

وتشهد بغداد السبت المقبل مؤتمراً إقليمياً بحضور رؤساء وقادة دول عدة، منهم دول الجوار العراقي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومن المقرر أن يناقش المؤتمر ملفات الأمن والحدود والمياه والتجارة والاستثمار والنقل والصحة وقضايا سياسية عدة.

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