الاعلام الامني: العثور على اربعة اوكار لداعش في الطارمية

2021/08/26 | 18:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، عن العثور على اربعة اوكار لداعش الارهابي في قضاء الطارمية شمالي بغداد.وقالت الخلية في بيان صحفي، ان “لواء المهمات الخاصة قيادة قوات الشرطة الاتحادية حقق نتائج أمنية جديدة ضمن محور قاطع مسؤوليته ، كانت حصيلتها العثور على 4 أوكار للإرهابيين تم تفجيرها ، 3 خندق ، ضبط سبطانة هاون عيار 81 ملم ، و300 اطلاقة مختلفة الأنواع ، 4 درع ، 5 مخازن بندقية كلاشنكوف ، مواد طبية ، تفتيش 8 مبزلا ، 40 بستانا ،17 حقل دواجن ، 72 دار ، 16 حوض اسماك وتدقيق بيانات 86 مواطن”.

واضافت ان “قطعات الشرطة الاتحادية تواصل انتشارها الأمني المكثف لغرض تحقيق الأهداف المرسومة وفق الخطط المعدة مستخدمة إمكانيات وقدرة رجالها الابطال بهدف إحكام السيطرة الكاملة على المنطقة، وتطهيرها من العناصر الإرهابية ” .

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