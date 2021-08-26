تفجيرا مطار كابل يثقلان حصيلة الضحايا.. وداعش في دائرة الاتهام

2021/08/26 | 19:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أن أحد الانفجارين وقع قرب بوابة "أبّي" في مطار كابل وأسفر عن عدد غير معروف من الضحايا.

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