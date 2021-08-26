2021/08/26 | 19:22 - المصدر: عين العراق

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الخميس 26 أغسطس 2021 | 06:53 مساءً

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المنتخب الأولمبي يلاقي منتخب ليبيا الأول ونادي نيغدة أنادول التركي ودياً

يخوضُ منتخبنا الاولمبي لكرة القدم، يوم غدٍ الجمعة، مباراتين وديتين ضمن معسكره التدريبي المقام في مدينة ازميت التركية والذي يستمر حتى الأول من الشهر المقبل.



وقالَ المدرب المساعد لمنتخبنا الاولمبي، عباس عبيد: " إن المنتخب سيخوض مباراته الاولى يوم غد الجمعة أمام منتخب ليبيا بتمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، بينما سيخوض مباراته الثانية أمام فريق نيغدة أنادول التركي في تمام الساعة الرابعة مساءً".



وأضافَ المدرب المساعد لمنتخبنا الأولمبي: "أن الملاك التدريبي قرر أن تخوض كل تشكيلة مباراة واحدة ليوم غدٍ، وتم تقسيم اللاعبين على مجموعتين، تضم كل مجموعة 13 لاعباً وحارسين".



واشار إلى: أن المباراة أمام منتخب ليبيا الاول ستكون فائدتها كبيرة للمنتخب، وحتى المباراة الثانية أمام فريق دوري الدرجة الثانية، لأن الاندية التركية مستواها جيد".



وختمَ المدرب المساعد عباس عبيد، حديثه :" بعد المباراتين ستكون لدينا صورة واضحة عن جميع اللاعبين، وستكون بعدها مرحلة تقييم واختيار 16 إلى 17 لاعباً للذهاب إلى الامارات لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب الامارات تحت 23 عاماً، مع التحاق عدد من اللاعبين المحترفين لخوض هاذين المباراتين اللتين ستكونان في أيام الفيفا دي

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