25 قتيلاً وجريحاً بتفجير مطار كابول ومسؤول أمريكي يؤكد وقوف داعش وراءه

2021/08/26 | 19:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ كشفت مصادر طبية أفغانية، اليوم الخميس، أن 25 شخصاً سقطوا ما بين قتيل وجريح بالتفجير الانتحاري الذي استهدف مطار العاصمة كابول، فيما أكد مسؤول أمريكي أن تنظيم داعش يقف وراء التفجير.ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن المصادر الطبية قولها، إن التفجير أسفر عن سقوط 10 قتلى على الأقل وإصابة 15 آخرين بينهم أطفال، […]

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