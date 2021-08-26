ممثلة أمريكا بمجلس الأمن: واشنطن ستوسع علاقاتها مع العراق وستقدم منحة مالية لمراقبة الانتخابات

2021/08/26 | 19:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترجمة - واعأكدت ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي ليندا توماس غرينفيلد، سعي واشنطن لتوسيع علاقاتها مع العراق فيما أشارت إلى أن بلادها ستقدم منحة مالية لمراقبة الانتخابات.وقالت غرينفيلد خلال كلمة لها في مجلس الأمن الدولي بجلسة المجلس حول الشأن العراقي ترجمتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الزيارة الاخيرة التي أجراها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لواشنطن وخطوات الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الامريكية والعراق تبشر بنجاح فصل جديد من علاقات الشراكة الحيوية"، لافتة إلى أن "الولايات المتحدة ستوسع نطاق علاقاتها مع العراق لتشمل عدد من القضايا الثنائية، بما في ذلك التنمية الاقتصادية، والتكيف مع المناخ، والصحة العامة، وحقوق الإنسان، لضمان شراكة طويلة الأجل ومستدامة واستراتيجية".وأضافت، أنه "عبر هذا الالتزام المتجدد، تبرعت الولايات المتحدة بما يزيد على 500 ألف جرعة من لقاح فايزر- بايتونيك وتم تسليمها للعراق و155 مليون دولار اضافية كمساعدة انسانية".وفيما يخص العملية الانتخابية في العراق ذكرت غرينفيلد أن "الولايات المتحدة ستقدم للعراق منحة قدرها 5.2 ملايين دولار لفريق مراقبة الانتخابات في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، والتي تأتي بعد التزام أمريكي سابق بقيمة 9.7 ملايين دولار", مؤكدة أن "هذا يدل على ثقة الولايات المتحدة الكاملة ببعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، وفي حياديتها وخبرتها والتزامها الجاد بمستقبل أفضل للعراقيين".وأثنت على "عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وإرساء أسس المساءلة المناسبة معا"، مؤكدة "دعم بلادها إجراء انتخابات حرة ونزيهة في العراق".وأكد الوفدان الأمريكي والعراقي، في وقت سابق، خلال الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين، أن العلاقة الأمنية ستتحول بالكامل إلى دور التدريب وإسداء المشورة والمساعدة وتبادل المعلومات الاستخباراتية وسحب القوات الأميركية القتالية من العراق بحلول 31 كانون الأول 2021.

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