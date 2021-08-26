استراتيجية الثورة الوطنية الديمقراطية وأشكال النضال والتنظيم - محمد علي الماوي

2021/08/26 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_الماوي لقد وقع تشويه استراتيجية الثورة الوطنية الديمقراطية التي وضعت لبناتها "الشعلة" بداية السبعينات كما وقع اختصار التكتيك في الطرق البرلمانية التي اعتمدتها اطراف وطد(وطني ديمقراطي) كأسلوب اساسي للنضال (الحزب الوطد الموحد-الحزب الوطد الاشتراكي-حزب العمل الوطد المندثر الى جانب حزب النهج "الشيوعي" وكل من امضى معه على البيانات الاخيرة الخ...) تعتبر هذه الاحزاب الاصلاحية قضية التمسك بالتحليل المادي ال ......





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