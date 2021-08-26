وفاءا لشهداء الطلبة القاعديين - مصطفى بنصالح

2021/08/26 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_بنصالح فبقدوم شهر آب من كل سنة يتوجـّب علينا كمناضلين قاعديين وككافة الديمقراطيين المبدئيين المغاربة، التذكير بهذا الشهر وأيّامه التي فقدنا خلالها العديد من الرفاق من مختلف المشارب والاتجاهات.وعلى عاداتنا كتصور وفي لإرث هؤلاء الشهداء لم نتخلف قط عن مهمة التعريف بشهدائنا الأبرار، شهداء حركة الطلبة القاعديين وشهداء الحركة الديمقراطية المغربية وشهداء الشعب المغربي وحركته التحررية، مصطفى بلهواري وبوبكر ......





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