تفجيران انتحاريان وإطلاق رصاص.. ومسؤول أميركي يؤكد تورط داعش في هجمات كابل

2021/08/26 | 19:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة "أسوشيتد برس" إن ضحايا سقطوا نتيجة هجومان انتحاريان وقيام مسلحين بفتح النار على حشود من الناس كانوا متجمعين قرب مطار كابول، الخميس حيث تجمع آلاف الأفغان على أمل السفر خارج البلاد عبر جسر جوي تقوده الولايات المتحدة بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد.

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